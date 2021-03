Bei den Demonstrationen „zum Marsch der Frauen“ der Opposition in Belarus wurden auch Kinder und Jugendliche festgenommen. Sie befinden sich zum Teil in Haft oder in der Obhut des Jugendamtes.

Der Gelsenkirchener SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Töns zeigt sich hierüber sehr besorgt: „Wenn die Regierung eines OSZE-Mitgliedstaates Menschen- und Kinderrechte nicht einhält, ist die Weltgemeinschaft aufgerufen: Ganz gleich, welche politische Auffassung ihre Eltern vertreten, Kinder haften nicht für ihre Eltern.“

Aus diesem Grund hat Töns sich auch an einer Solidaritätsaktion für diese Menschen beteiligt. Er verschickte gesammelte Spielsachen für die Kinder an die Belarussische Botschaft in Berlin. Dabei forderte der Abgeordnete die Botschaft auf, „die Spielsachen den betroffenen Familien in Ihrem Land zukommen zu lassen. Zudem müssen inhaftierte Minderjährige und Kinder, soweit sie sich noch in Haft befinden sollten, umgehend freigelassen werden.“

Töns fordert auch seine Mitbürgerinnen und Mitbürger in Gelsenkirchen auf, der Belarussischen Botschaft in Berlin Spielsachen für die Kinder zu schicken.

Die Adresse der Botschaft lautet:

Botschaft der Republik Belarus

Am Treptower Park 32

12435 Berlin