Der SPD Ortsverein Ückendorf-Süd sieht ein enormes Entwicklungspotenzial für den Einzelhandelsstandort Am Dördelmannshof indem die ehemalige Fläche des Firmengelände Bercherm und Scharberg dem Einzelhandel zur Verfügung gestellt wird. Derzeit können auf dem Gelände Abrissarbeiten beobachtet werden. Die zukünftigen Absichten des Eigentümers für die Fläche sind derzeit dem Ortsverein nicht bekannt.

Die Ratskandidatin für Ückendorf-Süd Sandra Watermeier und der Bezirksverordnete Gianluca Bruno erklären hierzu:

„Die Brachfläche Am Dördelmannshof ist für uns ein Dorn im Auge. Mit dem jetzigen Eigentümer der Fläche kommt aber Bewegung in der Sache. Wir haben lange gekämpft, dass der Einzelhandelsstandort Am Dördelmannshof einen Bestandsschutz genießt. Das darf nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wir sind der Meinung, dass am Standort mehr Potenzial vorhanden ist, dass wir abrufen sollten. Mit einem Drogeriemarkt, der derzeit weder im Quartier noch in Ückendorf vorhanden ist, würde das Stadtbild verbessert werden und dadurch die Attraktivität des Standortes erhöht. Auch die Absicht an der Grenze zu Bochum-Wattenscheid eine weitere Wohnsiedlung zu errichten, spricht für eine Erweiterung des Einzelhandelsstandortes Am Dördelmannshof. Politisch werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen um die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von weiteren Einzelhändlern zu ermöglichen. Dabei soll der Blick auf die Drogeriemärkte gelegt werden. Damit steuern wir die Einzelhandelssituation in Ückendorf auf der Zielgeraden.“