Im Rahmen des vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) initiierten 5G-Innovationswettbewerbs erhält die Stadt Gelsenkirchen eine Konzeptförderung für den Aufbau eines 5G-basierten Smart-Traffic-Testgeländes im Arena Park.

Die Konzeptförderung zielt auf die Entwicklung von Projektideen ab, um 5G-Anwendungen in der Region zu erproben und zu erforschen. Insgesamt hat das BMVI aus allen eingereichten Anträgen 67 Konzepte für eine Förderung ausgewählt. Besonders herausragende Konzepte werden in einem zweiten Schritt zusätzlich in der Umsetzungsphase gefördert.

Bundesminister Andreas Scheuer erklärte: „138 konkrete Ideen zeigen das enorme Interesse an 5G. Zu Recht, denn 5G ist der Schlüssel zur Zukunft. Ob Verkehr und Logistik, Medizin, Forst- und Landwirtschaft oder in vielen anderen Bereichen – Die Technologie wird unser Leben nachhaltig verändern. 67 Städte und Regionen in ganz Deutschland können jetzt mit innovativen und kreativen Konzepten die 5G-Einführung vorantreiben, konkrete Anwendungen und Geschäftsmodelle entwickeln und erproben.“



Weiterer Schritt in Richtung vernetzte Stadt

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Bewerbung erfolgreich war. Gelsenkirchen macht damit einen weiteren wichtigen Schritt hin zur intelligenten und vernetzten Stadt“, sagt Oberbürgermeister Frank Baranowski.