„Ohne Moos nichts los!“ - Geld heißt Verantwortung, bei knappen Finanzen mehr denn je.

Ressourcen zu beschaffen und diese optimal für die Menschen dieser Stadt, wichtige Stadtprojekte und für gutes Personal einzusetzen ist Kernarbeit, Kunst und Können zugleich. Um über dieses Handwerk in den Austausch zu kommen, laden Oberbürgermeister-Kandidatin Karin Welge und die SPD Gelsenkirchen am 17. August 2020 um 20:00 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in den Wissenschaftspark (Munscheidstr. 14, 45886 Gelsenkirchen) ein.

Der Haushalt kein Selbstzweck, er ist das Fundament für das Leben in dieser Stadt.

Das System hinter den Finanzen ist komplex und kompliziert, aber auch spannend. Wie schaffen wir es in den nächsten Jahren für unsere Lebensgrundlage in Gelsenkirchen einzutreten und die richtigen Prioritäten zu setzen? Darüber möchte Oberbürgermeister-Kandidatin Karin Welge mit Ihnen sprechen. Garantiert ohne Langeweile!

Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften steht nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung. Daher wird um Anmeldung unter: team-karin-welge@spd-gelsenkirchen.de oder über Telefonnummer 0209 - 179910 gebeten.