Die Partei "Tierschutz hier" kandidiert erstmals in Gelsenkirchen, daneben auch in Düsseldorf, Essen und Oberhausen. Der Hintergrund dieser Partei erscheint dubios. Sie ist nicht identisch mit der Tierschutzpartei (Partei für Mensch, Umwelt, Tierschutz) und ist in Gelsenkirchen auch noch nie in Erscheinung getreten. Im Düsseldorfer Rat ist sie vertreten, wo sie eine gemeinsame Fraktion mit den „Freien Wählern“ bildet.

Bei den „Freien Wählern“ wiederum spielt ein Torsten Lemmer eine wichtige und zwielichtige Rolle - ein Neonazi, früheres NPD-Mitglied, der sich angeblich davon losgesagt hat. Nach Informationen auf Wikipedia und der NRZ erscheint das unglaubwürdig. Er ist Autor und Verleger, wegen faschistischer CDs wurde bei ihm bereits eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Dass dieser Thorsten Lemmer jetzt auf Platz 1 der „freien Wähler“ in Düsseldorf steht und gleichzeitig als Wahlkampfberater für die Partei „Tierschutz hier“ fungiert, sollte nach Meinung von AUF die Alarmglocken läuten lassen.