Der Gelsenkirchener Schauspieler und Regisseur Ulrich Penquitt sucht für eine Veranstaltung am Red Hand Day Männer der Jahrgänge 1928/29/30, die in den letzten Tagen des 2. Weltkrieges noch als „Kindersoldaten“ eingesetzt worden sind.

Diese „Kindersoldaten“ hatten damals ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie die heutigen in Afrika oder Asien.

Im Rahmen einer Veranstaltung zum Red Hand Day möchte Penquitt die Männer am Mittwoch, 12. Februar, zu ihren Erlebnissen befragen. Die Veranstaltung wird von Ulrich Penquitt betreut, von der Stadt Gelsenkirchen unterstützt und Oberbürgermeister Frank Baranowski ist Schirmherr.

Die Gespräche sollen im Vorfeld der Veranstaltung mit interessierten Schülern der Hauptschule Emmastraße stattfinden, in der die Veranstaltung von 11 bis 15 Uhr stattfindet.

Zur Kontaktaufnahme steht Ulrich Penquitt bereit unter Telefon 39169 und per E-Mail an ulrichpenquitt@gelsennet.de.