Im einem gemeinsam von der RAG-Stiftung und der Stadt Gelsenkirchen initiierten Projekt sollen chancenbenachteiligte Kinder möglichst früh gefördert werden.

„Für die Bildungsentwicklung der Kinder ist es von hoher Bedeutung, unabhängig vom Elternhaus einen gelingenden Übergang von der Kita zur Grundschule zu gewährleisten.

Wir sind sehr froh, dass dieses Projekt in Gelsenkirchen realisiert wird und so die Potenziale der Kinder gezielt erkannt und gefördert werden“, so Silke Ossowski, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion.

„Dass durch die finanzielle Unterstützung der RAG-Stiftung nun 7 Bildungspädagog:innen armutsgefährdete Kinder individuell und altersgerecht fördern, freut uns enorm“, so Ralf Lehmann, Sprecher im Betriebsausschuss Gekita, in dessen Sitzung der aktuelle Sachstandsbericht vorgetragen wurde.

„Wir hoffen, dass das, was in Ückendorf seinen Anfang nimmt, dann auch seine berechtigte Ausweitung auf ganz Gelsenkirchen erfährt.“

Silke Ossowski: „Für uns gilt weiterhin der Leitsatz “Kein Kind zurücklassen“ und dabei haben wir immer auch die Notwendigkeit im Blick, präventiv zu arbeiten. Bildungsgerechtigkeit fängt für uns nicht erst in der Schule an! Daher freuen wir uns über dieses wichtige Projekt und begrüßen den Fortschritt sehr!