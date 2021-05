An diesem und dem nächsten Wochenende werden in Gelsenkirchen zusätzliche 2.500 Impfungen mit Johnson & Johnson durchgeführt, um Menschen vor Ort in ihrem Quartier zu erreichen, die ansonsten den Weg zum Hausarzt oder ins Impfzentrum scheuen oder gar nicht erst bewerkstelligen könnten. "Das ist eine total schöne Geschichte, weil diese Menschen mit dem vom Land zur Verfügung gestellten Impfstoff nur einmal geimpft werden müssen", freut sich Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff.

Die erste Impfkampagne ist am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Mai, in Hassel und Ückendorf, die zweite am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juni, in Erle, Horst und Schalke. Für jeden Ortsteil stehen etwa 250 Impfdosen bereit. Der Impfstoff Johnson & Johnson schützt bereits nach einer Impfung vor den Folgen einer Erkrankung durch das Corona-Virus.

Mitgebracht werden müssen nur der Personalausweis, der die passende Postleitzahl als Wohnort definiert und der Impfpass. Die Einwilligungerklärung wird vor Ort unterschieben. Sollten sich zu viele Menschen einfinden, wird abgezählt und allen, für die das Warten eher aussichtslos wäre, werden angesprochen. Der Kommunale Ordnungsdienst überwacht die Einhaltung der Corona-Regeln.

Angesprochen von dieser Aktion sind vor allem Menschen, die keine Hausarzt oder Probleme mit dem Impfzentrum haben oder die vielleicht durch sprachliche Barrieren keinen Impftermin vereinbaren können. Darum wird die Stadt auch eine kleine Kampagne starten, bei der in den sozialen Netzwerken in sieben Sprachen mit kleinen Filmen "Werbung" für diese Termine gemacht wird.

Luidger Wolterhoff bittet aber im Sinne einer solidarischen Stadtgesellschaft darum, dass niemand, der sich auf normalen Wege einen Impftermin beschaffen kann, dieses Angebot annimmt. Außerdem bittet der Krisenstabsleiter, dass für den Vorteil der Immunisierung durch einen Impftermin ein im Impfzentrum bereits vereinbarter Termin nicht wahrgenommen wird.

"Keiner über 18 Jahren, der mit seinem Personalausweis beweisen kann, dass er aus dem jeweiligen Postleitzahlengebiet kommt, wird abgewiesen. Aber im Sinne der Solidarität sollte dieses Angebot, des kommt hin und lasst Euch impfen, nur von den genannten Menschen genutzt werden", wünscht sich Luidger Wolterhoff.

Da die Wartezeit durchaus lang werden könnte, wäre es angebracht, sich etwas zu Trinken mitzubringen und wer nicht so lange stehen kann, besser seinen Rollator.

An diesen Orten wird geimpft:

Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Mai, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft im Bonni – Stadtteilzentrum Hassel am Eppmannsweg 32. Impfberechtigt sind Menschen, die im Postleitzahlengebiet 45896 und 45894 wohnen.

Ebenfalls am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Mai, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft in der Gesamtschule Ückendorf, Bochumer Straße 190. Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45879, 45884 und 45886 wohnen.

Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juni, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft in der Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3. Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45892 und 45891 wohnen.

Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juni, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft in der Gesamtschule Horst, Devensstraße 15. Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45899 und 45897 wohnen.

Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juni, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft im Berufskolleg Königstraße, Königstraße 1. Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45881, 45889, 45888 und 45883 wohnen.