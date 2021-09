Die TalentTage Ruhr finden in diesem Jahr von Mittwoch, 22. September, bis Samstag, 2. Oktober, erstmalig mit rund 500 kostenfreien Bildungsangeboten in über 36 Städten des Ruhrgebiets statt. 66 Veranstaltungen zur Talentförderung erfolgen in Gelsenkirchen.

Während der TalentTage Ruhr lädt die TalentMetropole Ruhr Kinder und Jugendliche ein, sich auszuprobieren, ihre Talente zu erkennen oder verschiedene Berufe auszuprobieren. Auch Talentfördernde, Eltern und Lehrer sind herzlich zu unterschiedlichen Angeboten eingeladen.

Anbieter aus Gelsenkirchen sind unter anderem Manuel Neuer Kids Foundation, Kinder- und Jugendhaus "MANUS, Schalke hilft gGmbH, Vivawest Wohnen GmbH und Agentur für Arbeit Gelsenkirchen.

TalentTage Ruhr

Die TalentTage Ruhr vereinen jedes Jahr verschiedene Bildungsangebote aus dem Ruhrgebiet und vernetzen sie mit passenden Teilnehmenden. Die Veranstaltungsreihe fördert Talente unabhängig von ihrer Herkunft und trägt dazu bei, das Fachkräfteangebot für die Region langfristig zu sichern. Bei den Veranstaltungen können Kinder und Jugendliche ihre Stärken entdecken, berufliche Perspektiven erleben und sich persönlich ausprobieren. Die Angebote richten sich an Talente im Kindergarten- bis zum Hochschulalter. Die TalentTage Ruhr sind das größte Projekt der TalentMetropole Ruhr. Hauptförderer der Bildungsreihe ist seit 2017 die RAG-Stiftung.

Information

Das vollständige Programm und weitere Informationen sind unter www.talenttageruhr.de erhältlich.