Im Spunk-Ferien-Programm stehen neben Ausflügen, Spaß, Sport und Spiel auch ernstere Themen auf dem Programm. So beschäftigten sich die drei Ferien-Programm-Gruppen im Ückendorfer Jugendzentrum mit dem Thema Rassismus.

Neben einem Spielfilm schauen gab es hier mit den teilnehmenden Kinds und Teenies zwischen sieben und 14 Jahren auch Diskussionen zum Thema Rassismus in Gelsenkirchen. Dabei konnten viele der Teilnehmenden berichten, wie sie selbst Zeuge oder sogar Opfer von Rassismus geworden sind.

Das Thema ist auch in einer bunten Stadt wie Gelsenkirchen scheinbar immer noch hoch aktuell und nicht nur in den USA, wo es zur Zeit unter dem Titel „black lives matter“ gegen Polizeigewalt und Diskriminierung auf die Straße gegangen wird. Nach der Diskussion wurden dann noch Ideen gesammelt, wie jeder gegen Rassismus vorgehen kann. Zwei Bezugsgruppen entschieden sich im Anschluss Transparente zu malen, die dritte Gruppe wurde mit einer Kreidespray-Aktion im Stadtteil aktiv.

Der Spunk-Ferienspaß geht noch weiter

Auch in den nächsten Wochen der Sommerferien gibt es noch jede Menge Action im Spunk-Ferienprogramm. So werden noch Podcasts produziert, Mr. X in Gelsenkirchen gejagd, Escape Rooms durchgeführt und Ausflüge durchgeführt bevor es am 7. August zur Abschluss-Party kommt.

Aktuell sind alle möglichen Plätze belegt, erst ab der vierten Ferienwoche (20. Juli) sind noch einzelne Plätze in zwei von drei Bezugsgruppen frei.

Mobile Ferien-Action ist im Angebot

Ebenso bietet das Spunk gerade noch viel mobile Ferien-Action: freitags und samstags wird es an der Bergmannstraße sportlich: Ein Traceur zeigt den Teenies ab zehn Jahren, wie der Parkour-Sport funktioniert. Hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks, wie man auf den kürzesten Weg von A nach B kommt indem man Mauern, Geländer und andere Hindernisse direkt überquert. Ein Platz ist hier noch frei.

Von dienstags bis freitags heißt es im Pestalozzihain an der Ückendorfer Straße „Spunk On Tour“. Hier gibt es zwischen 15.30 und 17.30 bei gutem Wetter immer Spiel- und Sport-Angebote des Falken-Zentrums. Ob Badminton, Spike-Ball, Actionbound-Touren oder Frisbee-Golf - jeden Tag können die Kids hier neue Spiele und Sport-Arten ausprobieren. Eine Anmeldung ist hierzu nicht notwendig.

Graffiti-Action in der zweiten Ferienhälfte

In der zweiten Sommerferienhälfte geht es dann auch mit Graffiti-Action weiter: Am Sonntag, 19. Juli, und am Sonntag, 2. August, finden von 12 bis 18 Uhr wieder Graffiti-Workshops im Spunk-Garten statt. Dabei können Teenies ab zwölf Jahren in die Graffiti-Kunst einsteigen, Skizzen zeichnen und diese dann mit der Dose an die Gartenmauer des Ückendorfer Jugendzentrums sprayen. Dabei werden sie von erfahrenen Sprayern unterstützt. Hierfür sind noch Anmeldungen möglich. Dies am besten per E-Mail an sebastian.kolkau@falken-gelsenkirchen.de senden. Die Teilnahme an den Graffiti-Workshops ist kostenlos.