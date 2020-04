In der Zeit von Montag. 06. März und 17. April. 2020 werden in der Romanus Straße zwischen der Horster Straße und Luggendelle Arbeiten an einer Gasleitung durchgeführt.

Hierfür muss die Fahrbahndecke großflächig geöffnet werden.

Zur Durchführung der Arbeiten wird daher eine Einbahnstraße von der Horster Straße bis zur Luggendelle eingerichtet.

Eine Umleitung wird über die Urbanusstraße, Röckstraße, Vinckestraße und Horster Straße ausgeschildert.