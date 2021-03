Von Montag, 15., bis Freitag, 19. März, veranstaltet die Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, zum achten Mal in Folge die „Woche der Ausbildung“. In diesem Jahr pandemiebedingt virtuell. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Veranstaltung mit den Arbeitgeberverbänden Emscher-Lippe und der Stiftung „Pro Ausbildung“, unter Beteiligung der Jobcenter Gelsenkirchen und Bottrop.

Interessierte Jugendliche und natürlich auch Eltern erhalten in der Woche der Ausbildung Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Ausbildung und Studium. Angefangen mit Unterstützungsangeboten, wie man die eigenen Stärken in sich entdecken kann, bis hin zu Tipps für gute Bewerbungsunterlagen.

Zudem möchte die Berufsberatung dabei unterstützen, den jungen Menschen einen Eindruck von den zahlreich vorhandenen Chancen und Möglichkeiten zur Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung oder eines Studiums zu verschaffen.

Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen erklärt: „Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr die Woche der Ausbildung als Gemeinschaftsveranstaltung und trotz der Einschränkungen durch Corona, stattfinden kann. Gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, sich rechtzeitig um eine Ausbildung zu bemühen.“

Michael Grütering, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes: „Wir freuen uns gemeinsam mit der Berufsberatung eine vielfältige virtuelle Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. Wir hoffen der jungen Generation auch in diesen Zeiten eine gute Hilfsstellung für ihre Zukunft bieten zu können.“

Interessierte Jugendliche oder Eltern sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Anmeldungen können unter den angegebenen Links vorgenommen werden. Die vollständige Übersicht des Programms ist unter folgendem Link zu finden: https://stiftung-proausbildung-academy.de/woche-der-ausbildung/.

Virtuelle Veranstaltungen

BeWerbung- Bloß wie?, Montag, 15. März, um 15 Uhr, Anmeldung auf https://stiftung-proausbildung-academy.de/bewerbung-bloss-wie/

Entdecke die Stärken in Dir!, Montag, 15. März, um 16.30 Uhr, Anmeldung auf https://stiftung-proausbildung-academy.de/entdecke-die-starken-in-dir/

Unternehmensvorstellung Gelsenwasser AG, Dienstag, 16. März, um 15 Uhr, Anmeldung auf https://stiftung-proausbildung-academy.de/gelsenwasser/

 Unternehmensvorstellung RHZ Handwerks-Zentrum GmbH (VIVAWEST), Mittwoch, 17. März, um 15.30 Uhr, Anmeldung auf https://stiftung-proausbildung-academy.de/rhz-handwerks-zentrum-gmbh/

Johanniter-Stift: Als Berufseinsteiger bist Du neugierig und voller Tatendrang– starte mit uns ins Berufsleben!, Mittwoch, 17. März, um 16.30 Uhr, Anmeldung auf https://stiftung-proausbildung-academy.de/johanniter-stift/

Unternehmensvorstellung Ball Beverage Packaging Gelsenkirchen GmbH, Donnerstag, 18. März, um 16 Uhr, Anmeldung auf https://stiftung-proausbildung-academy.de/ball-beverage-packaging/

Die Amevida SE stellt sich als Ausbildungsbetrieb vor und legt den Fokus auf die Ausbildung im Dialogmarketing, Freitag, 19. März, um 15 Uhr, Anmeldung auf https://stiftung-proausbildung-academy.de/amevida/