Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde in Gelsenkirchen gefunden.

Die Bombe befindet sich im Bereich der Europastraße in Bulmke-Hüllen und muss entschärft werden. Im Umkreis von zirka 300 Metern muss das Gebiet abgesperrt werden, Autofahrer sollten das Gebiet meiden, Rund 1.200 Personen werden in Sicherheit gebracht.

Weitere Meldungen folgen.