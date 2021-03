Prinz Alexander von Anhalt, gebürtiger Gelsenkirchener, der heute in Hollywood lebt, hat am außergewöhnlichen Experiment „Prominent und obdachlos“ von RTL2 teilgenommen. Als waschechter Prinz aus dem Ruhrpott stellt Alexander sich dabei einer sehr schweren Aufgabe.

Seit letztem Mittwoch, 10. März, kann mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL2 mitverfolgt werden, ob er der Situation gewachsen ist? Wie kommt er klar ohne essen und trinken, Geld und Kreditkarten in einer fremden Stadt. Wird der Prinz aus einer Welt mit Glamour, Geld und Dekadenz sein Leben auf der Straße meistern?

Auf Kohle geboren zum Prinzen per Adoption

Seit 2013 berichtet der Stadtspiegel immer mal wieder über das Leben von Prinz Alexander von Anhalt, Herzog zu Sachsen und Westfalen, Graf von Askanien. Denn der heutige Immobilien-Makler ist gebürtig auf Kohlen, wie man hier so schön sagt, mitten in Schalke und war als waschechter Bergmann auf Zeche Blumenthal in Recklinghausen tätig. Doch seit 2012 lebt er in Hollywood.

Zum Prinzen wurde der Gelsenkirchener durch seine Adoptiveltern, die Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor und ihren Gatten Prinz Frederic von Anhalt, der durch einige Adoptionen von sich reden machte, eine davon ist der heutige Prinz Alexander.

Seitdem lebt Prinz Alexander einen anderen Stil und nun tauscht er sein Highlife-Leben mit der Straße. Denn acht Promis wagen das Sozialexperiment und leben 72 Stunden auf der Straße und der Prinz ist einer von ihnen.

Drei Tage lang Verzicht auf jeden "Luxus"

Ohne fremde Hilfe und nur mit dem Nötigsten finden sie sich in einer fremden Stadt wieder und gehen den Fragen nach: Muss man in Deutschland wirklich obdachlos sein? Warum leben die Menschen auf der Straße und welche Schicksale haben sie erlebt?

Für 72 Stunden schlafen, leben und essen sie auf der Straße. Ohne Geld, Kreditkarten, Handy und Kontakte zu Freunden und Verwandten. Lediglich ausgestattet mit Schlafsack und Isomatte finden sie sich in einer für sie fremden Stadt wieder. Geschlafen wird unter freiem Himmel, gegessen wird nur, was sich die Promis selbst erbetteln oder zusammensammeln.

Die Promis werden von versteckten Kameras begleitet und sprechen in offen gedrehten Sequenzen über ihre Erlebnisse auf der Straße. Die Kameras halten sich vorwiegend im Hintergrund, damit die Prominenten das harte Leben ohne Obdach so real wie möglich erleben.

Begegnungen und Einsichten in eine unbekannte Welt sind das Ergebnis. Nach dem kurzen Leben auf der Straße zieht jeder Promi sein persönliches Fazit und die Schicksale der Menschen lassen sie nicht unbeeindruckt.

Mit dabei sind die Dschungelkönigin Desirée Nick, Ex-Love Island Kandidat Tobi Wegener, Prinz Alexander von Anhalt, Sandy Fähse, Ex-GNTM Teilnehmerin und Dschungelshow-Kandidatin Zoe Salome Saip, Alessia Herren, Jenny Elvers und Ex-Profifußballer Uli Borowka.