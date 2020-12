Ab sofort bietet das Deutsche Rote Kreuz in Gelsenkirchen Corona-Schnelltests für Unternehmen an. Mobile Teams des DRK kommen auf Bestellung direkt in die Firma und führen dort die Testungen durch.

Innerhalb von 30 Minuten liegt das Ergebnis vor und verschafft Gewissheit über den aktuellen Corona-Status. So können Infektionsketten frühzeitig erkannt und unterbrochen werden. Wichtige Strukturen des Unternehmens bleiben geschützt und gleichzeitig erlangen Mitarbeiter und ihre Angehörigen ein zusätzliches Sicherheitsgefühl.

Das DRK Gelsenkirchen erstellt auf Wunsch ein individuelles Testkonzept. Dieses wird auf Basis der Anzahl der zu testenden Mitarbeiter, der internen und externen Kontakte sowie des gewünschten Testzyklus erstellt. So können beispielsweise Routinetestungen in festgelegten Abständen ebenso gebucht werden wie kurzfristige und anlassbezogene Tests bei einem konkreten Corona-Verdacht innerhalb des Unternehmens. Die Abstriche werden in jedem Fall durch geschulte Fachkräfte vorgenommen, die im Vorfeld durch Ärzte qualifiziert worden sind. Weiteres Personal unterstützt bei Ablauf und Koordination, sodass ein Team mit bis zu vier Personen vor Ort testet.

Bei Interesse informiert das Deutsche Rote Kreuz unter der Rufnummer 0209 983830 oder per E-Mail an info@drk-ge.de über die Testmöglichkeiten. Im Online-Shop des DRK-Bringdienstes, zu finden im Internet unter www.bringdienst-drk-ge.de, kann der Test für 29 Euro pro Person auch direkt gebucht werden. Nach der Bestellung setzt sich das DRK Gelsenkirchen zur Besprechung der Umsetzung mit der bestellenden Firma in Verbindung. Das Angebot richtet sich zwar primär an Unternehmen, aber auch Familien können sich testen lassen, um beispielsweise mit einem sicheren Gefühl in die Feiertage gehen zu können.

Weitere Informationen gibt's im Internet unter www.bringdienst-drk-ge.de/corona.