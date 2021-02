In Gelsenkirchen liegt am Dienstag, 2. Februar, der Inzidenzwert bei 95,1 und damit zum ersten Mal seit dem 19. Oktober 2020 wieder unter der Marke von 100. In den vergangen zwei Wochen hat sich der Wert, der die Rate der mit Corona 19 Infizierten während der vergangenen sieben Tage angibt, stetig nach unten bewegt.



„Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, um den wichtigen Wert von 50 zu erreichen. Die Zahlen der letzten Tage zeigen, dass die getroffenen Maßnahmen, so hart sie auch für uns alle sind, offensichtlich greifen. Das Sinken des Wertes ist ermutigend und sollte uns Ansporn sein, auch die kommenden Wochen durchzuhalten“, so Luidger Wolterhoff, der Leiter des Gelsenkirchener Krisenstabes. „Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen, beim Rettungsdienst und in vielen anderen Einrichtungen bedanken, die durch ihre Umsicht und ihr Engagement entscheidend für diese positive Entwicklung sind.“

Jetzt gilt es die Regeln weiter konsequent zu beachten

Damit der Wert nicht wieder signifikant ansteige, müssten weiterhin die Vorschriften des Lockdowns sowie die Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Schon ein kleines Ausbruchsgeschehen auch mit Blick auf die neue Mutante könne den Wert wieder schnell nach oben treiben, so Wolterhoff.

Der Leiter des Krisenstabes ermutigt die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener, das Impfangebot zu nutzen: „Die Impfkampagne wird nun, wenn Bund und Land die Hausaufgaben machen, an Fahrt aufnehmen und sicherlich dazu beitragen, dass wir Schritt für Schritt wieder ein wenig mehr in die neue Normalität zurückkehren und wir uns alle für die enormen Anstrengungen der letzten Monate belohnen können.“