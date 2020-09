Die GELSENWASSER AG erneuert ab Montag, 21. September, mehrere Trinkwasserleitungen in Gelsenkirchen Resse. Die Arbeiten in der Buchenstraße zwischen den Hausnummern 9 und 17 und zwischen den Hausnummern 12 und 36a werden voraussichtlich bis zum 6. November dauern.

Die Bauarbeiten sind im Rahmen des Erneuerungsprogramms von Trinkwasserleitungen für eine auch in Zukunft sichere Wasserversorgung notwendig. Für unvermeidbare Behinderungen bittet Gelsenwasser um Verständnis.