Ab Donnerstag, 17. September 2020, werden Schäden in der Fahrbahnoberfläche auf der Grimbergstraße im Bereich der Zufahrt zum Gewerbegebiet „Hafen Grimberg“ beseitigt.

Die Stadt Gelsenkirchen nutzt dabei die bestehende Einbahnstraßenregelung auf der Grimbergstraße in Fahrtrichtung ZOOM-Erlebniswelt, die wegen Sanierungsarbeiten der Nachbartstadt Herne an den Brückenwiderlagern in der Reckfeldstraße und der Straße Zum Logistikpark (Stadtgebiet Herne) eingerichtet wurde.

Zwischen der ZOOM und Anschlussstelle Gelsenkirchen Bismarck (A 42)

Aufgrund der Bauarbeiten muss zusätzlich die Erzbahntrasse zwischen der ZOOM-Erlebniswelt und der Anschlussstelle Gelsenkirchen Bismarck (A 42) für Fußgänger und Radfahrer voll gesperrt werden. Es wird in beiden Richtungen eine Umleitung von der ZOOM-Erlebniswelt über die Grimbergstraße, Bismarckstraße, Braubauerschaft, Deichstraße und Reckfeldstraße zur Erzbahntrasse ausgeschildert.

Die Erzbahntrasse wird am Sonntag, 20. September 2020, im Laufe des Vormittages für die Fußgänger und Radfahrer wieder freigeben.

Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.