In Gelsenkirchen können Privatpersonen Fahrzeuge rund um die Uhr über das Portal i-kfz online zulassen. Egal ob Zulassung, Abmeldung oder Ummeldung sowie Adressänderung, bei vielen Zulassungsangelegenheiten ist der Gang zur Kfz-Zulassungsstelle nicht mehr erforderlich.

Mit der vom Bund kostenfrei bereitgestellten Software „AusweisApp2“ in der seit Dezember 2020 aktuellen Version 1.22.0 ist das Verfahren noch einmal einfacher geworden, da nun kein eigenes Kartenlesegerät mehr erforderlich ist. Weiterhin benötigen Fahrzeughalter einen Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion.

Die notwendigen Anträge können online unter https://ikfz.gelsenkirchen.de/ rund um die Uhr gestellt werden, die Bezahlung ist online möglich und die erforderlichen Dokumente werden zum Abruf per Download bereitgestellt oder kommen bequem mit der Post nach Hause.

Nutzen können diesen Service Privatpersonen für Zulassungen von Kraftfahrzeugen im eigenen Namen. Bei gebrauchten Fahrzeugen muss die Erstzulassung nach dem 1. Januar 2015 stattgefunden haben.

Nach einer Testphase läuft die der Antragstellung zugrundeliegende Technik jetzt stabil und zuverlässig. „Angesichts der oft tausenden von Vorgänge pro Monat, die die Kfz-Zulassungsstelle zu bearbeiten hat, ist dieses Angebot eine gute Alternative, um Wartezeiten zu vermeiden“, so Marion Penquitt, Referatsleiterin Bürgerservice.

Derzeit arbeitet die Verwaltung mit den zuständigen Bundesstellen daran, die Online-Zulassung auch Unternehmen anbieten zu können.