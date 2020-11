Der InfoTruck des Arbeitgeberverbandes der Eisen- und Metallindustrie Emscher-Lippe e. V., informierte in Gelsenkirchen über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen in einem der größten Industriezweige in Deutschland. Interessierte Schüler in der Berufswahlvorbereitung hatten die Möglichkeit, während des Unterrichts die Metall- und Elektro-Industrie (M+E) multimedial, aber auch in praktischen Vorführungen kennenzulernen.

Gleichzeitig bot das Unternehmen „GAFÖG Arbeitsförderungsgesellschaft –gemeinnützige GmbH-“ den Schülern die Möglichkeit, durch die Besichtigung der Ausbildungswerkstätten, einen Blick in die Praxis der Metall- und Elektroberufe zu erhalten.

Im InfoTruck wird Metall- und Elektro ganz konkret: Moderne Maschinen zum Ausprobieren und viele Infos über einen 3D-Monitor.

Interessierte Schüler nahmen, in Kleingruppen und unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes, das Angebot wahr, sich im InfoTruck auf zwei Etagen über Berufe der Metall- und Elektrobranche zu informieren.

Kurzfilm mit Produktionsvorgängen in der M+E-Industrie

Über einen 3D-Monitor wurde den Schülern ein Kurzfilm präsentiert, in dem Produktionsvorgänge der M+E-Industrie veranschaulicht werden. Im unteren Bereich des InfoTrucks hatten die Schüler im Anschluss die Möglichkeit, moderne Maschinen auszuprobieren.

Mit einer CNC-Fräsmaschine fertigten sie unter anderem kleine Werkstücke an. Am Elektro-Arbeitsplatz konnte sich mit diversen Elektromodulen ein erstes Grundverständnis für die Elektrotechnik eingeholt werden und mit einem Pneumatik-Modell sollten die Schüler mit einem Druckluftarm per Einzelschrittsteuerung ein Werkstück auf ein Fließband umsetzen.

Neben vielen weiteren, spannenden Stationen zum Ausprobieren, gibt es im InfoTruck eine große Auswahl an Broschüren und Flyern, die über die Ausbildungsberufe der Metall- und Elektroindustrie informieren und zum Mitnehmen bereitliegen.

Nachdem die Schüler sich im InfoTruck erste Eindrücke verschafft haben, öffnete das Unternehmen „GAFÖG Arbeitsförderungsgesellschaft -gemeinnützige GmbH-“ seine Türen und zeigte die Ausbildungswerkstätten der Metall- und Elektroberufe.

Praktischer Einblick

Durch die Führung durch das Unternehmen und einen Einblick in die Ausbildungswerkstätten, erhielten die Schüler einen ergänzenden, praktischen Einblick in die Berufe der Metall- und Elektroindustrie.