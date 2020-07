Fit mit Baby und Buggy

Neuer Kurs für frisch gebackene Mütter in der Elternschule Sonnenschein

An Frauen nach der Entbindung, die bereits an einem Rückbildungskurs teilgenommen haben, frühestens nach zehn Wochen, richtet sich der Kurs BauchBuggyGo ® . Er beginnt am 11.8., 10:30 Uhr und beinhaltet insgesamt acht Einheiten. Veranstaltungsort ist der Rheinelbe-Park, direkt neben dem Marienhospital. Die Teilnehmerinnen treffen sich am Hermann-Kusch-Weg/Halfmannsweg. Die Kursgebühr beträgt 57,12 Euro.

Interessentinnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 172-3564 oder per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu anzumelden.

BauchBuggyGo ® ist ein Outdoor Training für Frauen nach der Geburt ihres Kindes. Gemeinsam mit anderen frisch gebackenen Müttern können sie an der frischen Luft ins Schwitzen kommen. Das Baby kann bei diesem Kurs immer dabei sein. Es liegt im Kinderwagen, der einfach zum Trainingsgerät umfunktioniert wird, oder in einer Tragehilfe. Die Übungen, bei denen das eigene Körpergewicht, Hanteln oder Bänder genutzt werden, kräftigen die Körpermitte und den Beckenboden. Bei einer regelmäßigen Teilnahme können die Frauen einen langfristigen Erfolg erreichen.

Sportkleidung, für den Fall des Falles eine Regenjacke, den Kinderwagen oder eine Tragehilfe, ein Regenverdeck für den Kinderwagen sowie etwas zu trinken sollten die Teilnehmerinnen zum Kurs mitbringen.