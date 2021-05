Seit 2016 bietet die Katholische Jugendsoziarbeit Gelsenkirchen gGmbH (KJS) Stellen im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder des Freiwilligendienstes für ein soziales Jahr (FSJ).

Seitdem haben neun junge Menschen die Einrichtung aktiv unterstützt. Eine Win-win-Situation für beide Seiten: Junge Menschen erhalten so die Gelegenheit, Einblicke in ein soziales Berufsfeld und betriebliche Abläufe zu erhalten, die Einrichtung erhält Unterstützung bei den täglichen Arbeitsabläufen.

Darüber hinaus bietet ein solches Jahr natürlich auch Zeit zur Orientierung und Selbstfindung, stärkt das Selbstbewusstsein und bietet eine sinnvolle Übergangszeit in der eigenen Berufsbiografie.

„Wir würden immer wieder einen Freiwilligendienst absolvieren“ sind sich die aktuellen "Bufdis" Kimberly Feldhaus und Vincent Skrok sicher.

Die KJS bietet ein sehr abwechslungsreiches Arbeitsfeld. Der Hauptschwerpunkt liegt in der Unterstützung des erfahrenen pädagogischen Teams bei der täglichen Arbeit.

Dies kann zum Beispiel bedeuten, im Unterricht zu unterstützen, bei der Hausaufgabenbetreuung zu helfen oder im Tagesablauf zu begleiten. Natürlich kommt auch der freizeitpädagogische Ansatz nicht zu kurz, auch hier ist ein Einsatz möglich.

Auch organisatorische Einsatzbereiche kommen nicht zu kurz: Eine Mitarbeit im Hausservice oder Lager ist ebenfalls möglich. „Es wird natürlich im Vorfeld besprochen, welche Tätigkeiten individuell in Frage kommen, denn es war der KJS schon wichtig, dass man seine Fähigkeiten und Interessen einbringen kann“ berichtet Kimberly Feldhaus über ihr Engagement.

Die Einsatzstellen werden vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) begleitet und verwaltet. Die Freiwilligen werden konkret von den Freiwilligendiensten des Bistum Essen betreut, hierüber werden auch Seminare angeboten und eine pädagogische Begleitung ist gewährleistet.

Neue Freiwilligendienstler werden gesucht



Auch in diesem Jahr möchte die KJS gerne zwei Menschen einen Freiwilligendienst ermöglichen. Nähere Infos findet man auf der Homepage www.kjs-ge.de. Rückfragen bitte an Michaela Winkelmann per Mail an michaela.winkelmann@kjs-ge.de oder unter Telefon 38968-260.

Über die KJS

Jährlich werden rund 1.000 Jugendliche von der KJS betreut. Hierfür werden über 50 Mitarbeiter und 10 Honorarkräfte in verschiedenen Projekten beschäftigt. Dem multiprofessionellen Team stehen zahlreiche Büro-, Seminar-, Computerräume und unterschiedliche Werkstätten sowie ein Hauswirtschafts- und Servicebereich zur Verfügung.

Die Katholische Jugendsozialarbeit Gelsenkirchen (KJS) ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich für die soziale und berufliche Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzt.

Zur Einrichtung gehören der Förderkorb mit verschiedenen Projekten und Maßnahmen im Feld der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit, die Mobile Jugendarbeit und der Jugendtreff Ücky im Feld Offene Kinder- und Jugendarbeit.