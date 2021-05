An einem Tag im April haben Kinder und Mitarbeiter des evangelischen Familienzentrums Markus das schöne Wetter genutzt und den "Glückauf Park“ in Hassel besucht.

Auf dem früheren Kokereigelände ist inzwischen ein schöner ökologisch angelegter ca. 32 Hektar großer Naturpark entstanden. Mit Freude wurden die grünen Berge erklommen und die unterschiedlichen Wege erkundet.

Die Kinder haben auf dem höchsten Podest des Berges von weitem das „Kraftwerk Scholven“ gesichtet und anschließend den kleinen See entdeckt.

Viele unterschiedliche Tiere die sich aufhielten wurden von den Kindern staunend beobachtet. Sie konnten an diesem Morgen Graugänse fliegend und schwimmend im Wasser bestaunen, sowie einen Fischschwarm beobachten und einen Graureiher sehen. Am Seeufer entdeckten einige Kinder sogar noch zahlreiche Insekten wie Schlammfliegen, die sich dort angesiedelt hatten.

Auf dem Rückweg wurde noch der neu gestaltete Spielplatz „Am Freistuhl“ von den Kindern eingenommen.

Kita-Alltag mal ganz in der Natur

An diesem Morgen fand der Kita-Alltag mal ganz in der Natur statt. Die Kinder konnten an diesem Tag so mit vielen neuen Eindrücken nach Hause gehen!

Die Leiterin des Familienzentrums Petra Heinrichs ist sich schon jetzt sicher: "Dieses besondere Erlebnis im Glückauf Park Hassel werden wir in nächster Zeit auf jeden Fall wiederholen, denn es gibt dort noch einiges zu entdecken und wir können es allen Familien nur weiter empfehlen. Es lohnt sich!"