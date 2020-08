Gelsekirchen. Die Stadtbibliothek freut sich sehr, dass sich nach der Corona-bedingten Pause nun wieder die ersten Handarbeitsgruppen in verschiedenen Standorten der Bibliothek treffen können. Unbedingt notwendig ist allerdings eine vorherige Anmeldung.



Ab Freitag, 28. August 2020, beginnt der Kurs „Masche um Masche“ und findet dann jeweils am zweiten und vierten Freitag eines Monats in der Zentralbibliothek von 14:30 bis 16:30 Uhr statt. Anmeldung unter 0209 169 2819 oder stadtbibliothek@gelsenkirchen.de.

In der Stadtteilbibliothek Horst treffen sich die "Stricklieseln" ab Donnerstag, 03. September 2020, von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie an jedem weiteren ersten und dritten Donnerstag des Monats. Anmeldungen unter 0209 169 6126.



"GEnadelt" heißt es wieder ab Donnerstag, 27. August 2020, von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Stadtteilbibliothek Buer. Jeden vierten Donnerstag im Monat kann man sich dort zum gemeinsamen Handarbeiten treffen.