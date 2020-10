Informationsabend für Schwangere über „Stillen – naturgemäße Ernährung des Kindes“

Eine Veranstaltung der Elzernschule Sonnenschein

Beim nächsten Informationsabend für werdende Eltern am Dienstag, 3. November 2020 geht es um das Thema „Stillen – die naturgemäße Ernährung des Kindes“. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Elternschule Sonnenschein, Wohnheim II, 2. OG Virchowstraße 120.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessentinnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 172-3564 oder per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu anzumelden. Auch der Lebenspartner ist zu diesem Informationsabend herzlich willkommen.

Das Stillen hat viele Vorteile für Mutter und Kind. Doch nicht immer klappt es gleich beim ersten Anlegen. Die Kursleitung liegt in den Händen von Ansje Nick, Kinderkrankenschwester und Still- und Laktationsberaterin IBCLC. Sie wird an diesem Abend auf mögliche Schwierigkeiten und Probleme beim Stillen, gerade in der ersten Zeit nach der Geburt, eingehen. Sie stellt Stillhilfsmittel und bereitet die künftigen Eltern auf diese wichtige Zeit mit ihrem Kind vor, gibt Tipps und Hinweise zur Ernährung von Mutter und Kind und beantwortet gerne alle Fragen zum Thema Stillen.