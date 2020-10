Lebensqualität und Beweglichkeit erhalten

Arzt-Patienten-Seminar über die Folgen von Unfällen und Stürzen und wie sie gemildert werden können

Unfallbedingte Verletzungen und Wunden bei älteren Patienten und ihre Behandlung stehen im Mittelpunkt eines Arzt-Patienten-Seminars, zu dem Dr. med. Hermann-Josef Liesenklas, Chefarzt der Klinik für Orthopädie am Marienhospital Gelsenkirchen einlädt. Die Veranstaltung findet statt am 28. Oktober, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Veranstaltungsort ist der Wissenschaftspark Gelsenkirchen, Munscheidstraße 14. Eine vorherige Anmeldung ist insbesondere unter den derzeitigen Bedingungen der Corona-Pandemie zwingend, telefonisch unter 0209 172-3501 bzw. per E-Mail an e.goerz@marienhospital.eu notwendig. Bei der Anmeldung werden die Kontaktdaten notiert, die anschließend vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet werden. Besucher der Veranstaltung werden außerdem gebeten, einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und diesen zu tragen, bis sie an ihrem Platz sitzen. Alle geltenden Hygiene- und Abstandregeln sind einzuhalten und das Hygienekonzept des Wissenschaftsparks für Veranstaltungen zu beachten.

Unter der Überschrift „Nach Unfall oder Sturz beweglich in den Alltag zurück“ werden Dr. Liesenklas, Dr. med. Andreas Reingräber (Chefarzt der Klinik für Geriatrie im St. Josef-Hospital Horst) und Dr. med. Mario Reisen-Statz (Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation im Elisabeth-Krankenhaus) über eine dem Alter angepasste Behandlung informieren. In ihren Vorträgen erläutern die drei Mediziner nicht nur moderne Therapien, sie informieren auch über die Vorteile einer interdisziplinären Zusammenarbeit für den älteren Patienten nach Unfall, Sturz oder Operation sowie über Auswirkungen von Sturz und Fraktur bei demenzkranken Menschen. Im Anschluss werden sie gerne die Fragen der Teilnehmer beantworten.