Zur Nacht der Bibliotheken am 19. März hat sich die Gelsenkirchener Stadtbibliothek gemeinsam mit ihrem Förderverein Freunde der Stadtbibliothek Gelsenkirchen eine kulinarisch-kreative Mitmach-Aktion ausgedacht.

Da die „Nacht“ in diesem Jahr unter dem Motto #Mitmischen steht, die Restaurants geschlossen sind und bestimmt in vielen Haushalten in der Küche gezaubert wird, möchte die Stadtbibliothek ein Kochbuch mit Lieblingsrezepten ihrer Kunden erstellen.

Einfach das Lieblingsrezept - gern zusammen mit einem selbst aufgenommenen Foto - an die Bibliothek schicken. Die Rezepte werden gesammelt, bearbeitet, sortiert und gedruckt. Alle Beitragenden erhalten ein Exemplar des gemeinschaftlichen Kochbuchs, alle anderen können es für einen kleinen Betrag in den Bibliotheken kaufen. Der Erlös geht an den Förderverein, der davon tolle Bibliotheksprojekte unterstützen kann.

Einsendeschluss ist der 16. Februar. Beiträge bitte per E-Mail an stadtbibliothek@gelsenkirchen.de oder per Post an Stadtbibliothek Gelsenkirchen, Claudia Nobis, Ebertstraße 19, 45879 Gelsenkirchen, schicken.