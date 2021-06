Eigentlich hatte sie nie an eine Selbstständigkeit gedacht. Sabine Piechaczek war seit ihrer Ausbildung Buchhändlerin in Gelsenkirchen. Als sich dann der Inhaber zur Ruhe setzen wollte, war plötzlich alles anders. Dann hieß es: entweder arbeitslos werden oder den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Sabine Piechaczek sprang, übernahm die Buchhandlung und hat es nie bereut.

Ganz anders lief es bei Ilka Teigeler, bei ihr war die Nachfolge bei einem Optiker in Herten von langer Hand geplant. Als Augenoptikermeisterin nahm sie die Stelle in Herten schon mit der Perspektive ein, eines Tages im Chefsessel Platz zu nehmen. Über mehrere Jahre hinweg führte sie ihr Vorgänger Schritt für Schritt in ihre zukünftige Rolle als Chefin und Unternehmerin ein, bevor sie das Unternehmen übernahm.

„Takeover als Chance?!“

Beide Nachfolgerinnen stehen bei der Online-Veranstaltung „Takeover als Chance?!“ Rede und Antwort und berichten von ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Sie sprechen von ihren Erfahrungen, über ihre Preisverhandlungen mit dem Vorgänger, über Hoffnungen und Erwartungen, aber auch über ihre Sorgen und Ängste, die mit der Betriebsübernahmen verbunden waren.

Darüber hinaus informiert Michael Meese von der IHK Nord Westfalen, wie die Suche nach einem Unternehmen, zum Beispiel mit der Unternehmensbörse „nexxt-change“ funktioniert.

Kostenlose Online-Veranstaltung

„Takeover als Chance?! Mit einer Betriebsübernahme den eigenen Lebenstraum erfüllen“ ist der Titel der Online-Veranstaltung am Dienstag, 22. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr, die via Zoom stattfindet.

Eingeladen sind Frauen, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen oder bereits selbstständig sind und über eine Geschäftserweiterung nachdenken.

In Kleingruppen von vier bis acht Teilnehmerinnen haben Besucherinnen die Möglichkeit, mit jeder Unternehmerin ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Geschichten rund um den Nachfolgeprozess zu erfahren.

Die Veranstaltung findet digital – via Zoom – im Rahmen des jährlich stattfindenden Aktionstages „Unternehmensnachfolge durch Frauen!“ statt.

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.

Anmeldung und mehr Infos

Anmeldung und weitere Informationen unter: kontakt@unternehmensnachfolge-frauen.de oder Tel. 0209/1551667. "Melden Sie sich zeitnah an, denn die Anzahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt.", heißt es in der Ankündigung.

Veranstalterin ist die „Informations- und Servicestelle Unternehmensnachfolge für Frauen“ im Rahmen des Projektes „Die Nächste bitte! – Unternehmensnachfolge als berufliche Chance für Frauen“. Das Modellprojekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert und im Rahmen der Initiative „Unternehmensnachfolge – aus der Praxis für die Praxis“ durchgeführt.

Weiter Infos gibt es auch unter: www.unternehmensnachfolge-frauen.de