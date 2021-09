GE. Täglich nehmen wir mit unseren Smartphones Bilder und Videos auf und teilen diese im Netz. Apps wie TikTok, Snapchat und Instagram bieten dabei viele Gestaltungsmöglichkeiten.

In einem kostenfreien Workshop erhalten junge Heranwachsende in drei Stunden einen Einblick in die Planung und Erstellung eines Videoclips in Stop Motion Technik.

Von der Ideensammlung bis hin zur Planung, Auswahl und Nutzung von Requisiten werden die Jugendlichen angeleitet und begleitet von der anerkannten Video Künstlerin Gabi Rottes in einer Räumlichkeit, die ausgestattet ist mit neuester Technik.

Es wird ein Thema vorgegeben und anschießend verschiedene Stop Motion Techniken vorgestellt. Gearbeitet wird in Zweierteams auf iPADs (sind vorhanden).

Die so erstellten Clips werden am Ende zu einem gemeinsamen Video zusammengeschnitten und vertont. Wir nutzen verschiedene Apps, eine zum Erstellen der Stop Mtion Clips und eine weitere zur Nachbearbeitung, also der Vertonung und den Zusammenschnitt des Films.

So können die Teilnehmer zukünftig für die eigenen Posts kreative Inhalte erstellen, die über das Hinzufügen von Emojis hinausgehen.

Der Workshop findet am Samstag, 25. September, von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr statt. An beiden Tagen ist der Treffpunkt die Künstlersiedlung, Halfmannsweg 48.

Die Teilnahme ist kostenfrei und für Kinder ab 14 Jahren geeignet.

Weitere Informationen gibt es unter www.kunstschule-gelsenkirchen.de. Eine Anmeldung ist sowohl Online als auch unter Tel. 0209/ 61 38 722 und per E-Mail unter info@kunstschule-gelsenkirchen.de möglich.