Gelsenkirchen/Bocholt/Recklinghausen. Seit Mitte Mai hat die Westfälische Hochschule ihr Online-Portal für die Bewerbung um einen Erstsemester-Studienplatz im kommenden Wintersemester geöffnet. Jetzt gibt es parallel ein Terminportal, um einen Online-Termin zu buchen – für alle, die bei Studienwahl und Bewerbung unterstützt werden wollen.

Das Online-Bewerbungsportal für Studienplätze an der Westfälischen Hochschule zum kommenden Wintersemester ist offen. Parallel können Studieninteressierte und zukünftige Studierende über die Internetseite der Westfälischen Hochschule individuelle Online-Beratungstermine buchen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen Studienberatung stehen zu den Themen Studienorientierung, Bewerbung und Einschreibung sowie Studienfinanzierung per Videokonferenz zur Verfügung. „Die persönliche Beratung spielt in der Bewerbungsphase eine große Rolle. Deshalb freuen wir uns, dass wir jeden Tag mehrere Termine zu allen wichtigen Themen anbieten können und die Studieninteressierten dabei zumindest per Bildschirm sehen. Von Vorteil dabei ist, dass wir über geteilte Bildschirme gemeinsam in das Bewerbungsportal schauen und Fragen am praktischen Beispiel klären können, damit auch alles richtig läuft“, erklärt Studienberater Björn Albrecht.

Ergänzt wird dieses Angebot der zentralen Studienberatung durch die Studienfachberatung in den einzelnen Studiengängen. Hier treffen die Bewerber und Bewerberinnen auf eine Vielzahl von Professorinnen und Professoren aus den Bachelor- und Masterstudiengängen, die mit den Studieninteressierten fachliche Fragen zu ihren jeweiligen Studiengängen an allen drei Hochschulstandorten Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen besprechen und mögliche Karrierechancen erläutern. Die Terminbuchung ist ab sofort unter www.w-hs.de/beratung möglich, sortiert nach den Beratungsinhalten. Die verfügbaren Termine reichen zunächst bis Anfang Juli und werden fortlaufend ergänzt.