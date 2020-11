Normalerweise bildet die Fachtagung TalentPerspektiven Ruhr als Präsenzveranstaltung das fachliche Highlight der TalentTage Ruhr. In diesem Jahr findet sie als Online-Meeting statt und ist für Lehrer in NRW als Fortbildung anerkannt.

Unter dem Titel „(Aus-)Bildung erfolgreich gestalten: Analog und/oder digital – Experten und Expertinnen berichten aus der Praxis“ teilen Praktiker aus Schule und Beruf am Freitag, 6. November, von 10 bis 12.30 Uhr (über Zoom) ihre Erfahrungen über das Lehren und Lernen in Zeiten von Corona. Hierzu gehören beispielsweise Jacob Beautemps (Forscher und Science-YouTuber), Carolin Held (Leiterin Ausbildungsmarketing und Projekte bei Evonik) oder Olaf Schmiemann (Schulleiter Berufskolleg Witten).

Impulsvortrag von Ranga Yogeshwar

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar eröffnet die Themenpanels mit seinem Impulsvortrag „Die Bildungsrevolution – Neue Wege der Wissensvermittlung“. Anhand von Best-practice-Beispielen stehen danach neue digitale Formate oder Mischformen aus analogem und digitalem Lehren und Lernen im Mittelpunkt.

An Aktualität ist die Tagung kaum zu übertreffen. Schließlich stehen Schulen, Bildungsinstitutionen und Unternehmen ganz besonders seit Beginn der Corona-Pandemie vor der Herausforderung, Präsenzlehre und analoge Lehrformate in digitale Angebote und Online-Kommunikation zu überführen. Die TalentPerspektiven Ruhr möchten hierfür Einblicke in die Praxis liefern und Anregungen für erfolgreiches Lehren und Lernen der Zukunft geben.

Weiterführende Informationen und ein Anmelde-Tool für die TalentPerspektiven Ruhr gibt es auf www.talentmetropoleruhr.de.

TalentPerspektiven Ruhr 2020

Das Programm

10 Uhr: Eröffnung (Dr. Britta L. Schröder und Bernd Kreuzinger, Geschäftsführung Stiftung TalentMetropole Ruhr gGmbH)

10.05 Uhr: Grußwort (Heike Humpf, Leiterin Bildung, Kultur und Wissenschaft RAG-Stiftung)

10.15 Uhr: Die TalentTage Ruhr (Best practice der analogen und digitalen Talentförderung – Filmeinspieler)

10.20 Uhr: Impuls und Diskussion: Die Bildungsrevolution – Neue Wege der Wissensvermittlung

(Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist)

11 Uhr: Übergang zu den Themenpanels (Pause)

11.10 Uhr: Parallele Themenpanels (5 Panels à 75 Min):

Wissensvideos: YouTube & Co erfolgreich einsetzen (Jacob Beautemps, Science-YouTuber und Forscher) Ausbildung und Talentsuche unter veränderten Bedingungen (Felicia Ullrich, Expertin Ausbildungsmarketing, Recruiting, Generation Y & Z) Individuelle Beratung und Talentförderung persönlich oder auf Distanz (Jörg Knüfken, Changewriters e.V. Larissa Närdemann, Stiftung TalentMetropole Ruhr) Neue Wege in der dualen Ausbildung (Carolin Held, Evonik Operations GmbH) „So wollen wir es machen“ – Blick in die Schulpraxis (Olaf Schmiemann, Berufskolleg Witten // Ralf Niebisch, Berufskolleg am Goldberg Gelsenkirchen