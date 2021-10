Eine Selbsthilfegruppe für an Rosazea erkrankte Menschen steht vor der Neugründung: ab Montag, 4. Oktober, 19-20.30 Uhr, trifft sich die Gruppe regelmäßig an jedem ersten Montag im Monat in der Christuskirche, Evangelische Apostel-Kirchengemeinde, Trinenkamp 46.

Bei Rosazea handelt es sich um eine chronische, nicht ansteckende Entzündung der Gesichtshaut. Weil diese Krankheit belastet, bietet die Selbsthilfe-Kontaktstelle Gelsenkirchen Unterstützung, Rat, die Möglichkeit zum Austausch sowie Informationen rund um Behandlung und Therapie an.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0173/2664712 sowie persönlich in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, Dickampstraße 12.