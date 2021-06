Der erste Tag der Corona-Sonderimpfaktion in den Stadtteilen ist am Samstag erfolgreich und reibungslos vonstatten gegangen. 330 Menschen sind zwischen 8 und 18 Uhr in der Gesamtschule Ückendorf geimpft worden, 300 im Stadtteilzentrum Hassel, dem „Bonni“. Das waren mehr als die eigentlich für diese Aktion zur Verfügung stehenden 250 Impfdosen pro Standort.



„Wir konnten mehr Dosen aus den angelieferten Vials generieren, zudem haben wir noch eine Sonderlieferung aus den heute gleichzeitig laufenden Impfungen in den Flüchtlingsunterkünften mitverimpfen können“, freute sich der stellvertretende organisatorische Leiter des Impfzentrums, Julius Leberl.

Trotz reger Nachfrage blieben lange Warteschlangen und ein Massenandrang an beiden Standorten aus. „Die Leute waren sehr diszipliniert und vernünftig. Und viele haben sich offenbar an unseren Appell gehalten, dass diese Sonderimpfaktion zunächst den Menschen vorbehalten bleiben soll, die sonst nur erschwerten Zugang zu einer Impfung haben. Das ist sehr erfreulich“, so Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff.

Zwar warteten die ersten Interessierten bereits seit 7 Uhr vor den Türen, doch durch die Zuteilung von verschiedenen Zeitslots über den Tag hinweg konnten problematische Situationen und ein größerer Andrang an den Impforten weitgehend vermieden werden. Am Sonntag standen von 8 bis 18 Uhr an beiden Standorten noch einmal jeweils 250 Impfdosen des Impfstoffes Johnson & Johnson bereit.

Am nächsten Wochenende wird es an drei anderen Standorten im Stadtgebiet den zweiten Teil der dezentralen und wohnortnahen Sonderimpfaktion geben. Das Land NRW hatte dafür insgesamt 2.500 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt.

Die Sonderimpfaktion richtet sich vor allem an Menschen, denen es aus unterschiedlichen Gründen schwerfällt, selbst einen Impftermin zu vereinbaren. Zum Beispiel, weil sie die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, keine hausärztliche Versorgung haben oder nicht über die Mittel verfügen, einen Termin zu vereinbaren. Grundsätzlich aber kann sich jeder impfen lassen, der nachweisen kann, im entsprechenden Postleitzahlengebiet zu wohnen.

So geht die Sonderimpfung weiter

Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juni, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft in der Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3. Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45892 und 45891 wohnen.

Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juni, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft in der Gesamtschule Horst, Devensstraße 15. Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45899 und 45897 wohnen.

Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juni, wird von 8 bis 18 Uhr geimpft im Berufskolleg Königstraße, Königstraße 1. Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45881, 45889, 45888 und 45883 wohnen.