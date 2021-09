Gelsenkirchen. Momentan kommt es vermehrt zu Betrugsversuchen im Online-Banking. Kriminelle versuchen u. a. per Telefon, Zugangsdaten zu erschleichen, um betrügerische Überweisungen auszuführen. Die Sparkasse rät deshalb zu besonderer Vorsicht.

Die Betrüger geben sich am Telefon u. a. als Sparkassenmitarbeiter aus. Dabei manipulieren sie ihre Telefone so, dass in den Displays ihrer vermeintlichen Opfer reale Telefonnummern der Sparkasse erscheinen. So wecken die Täter Vertrauen, das sie durch Kenntnisse über ihre Opfer untermauern. Vielfach erfolgen die betrügerischen Anrufe auch abends oder am Wochenende und damit außerhalb der normalen Geschäftszeiten, damit keine Möglichkeit besteht, bei der Sparkasse nachzufragen.

Während des Telefonats wird man vom Betrüger aufgefordert, eine oder mehrere TAN zu nennen, einen Auftrag freizugeben oder eine Registrierungs-SMS weiterzugeben. Daher bittet die Sparkasse um äußerste Vorsicht: „Bitte nennen Sie am Telefon niemals eine TAN; geben Sie niemals auf Aufforderung eines Unbekannten einen Auftrag frei; leiten Sie keine Registrierungsdaten weiter. Diese sind ausschließlich für Sie bestimmt; Sparkassen-Mitarbeiter werden Sie niemals danach fragen.“