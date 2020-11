Gelsenkirchen. Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen hat eine neue Website mit übersichtlicher Struktur und vielen Angeboten, die sukzessive ausgebaut werden.

Mit der neuen Website unterstreicht die Stadtbibliothek einmal mehr ihre Funktion als starker Bildungs- und Kulturort in der Stadt. „Wir haben mit der Seite eines unserer zentralen Kommunikationselemente neu erarbeitet und an die heutigen Anforderungen an moderne Websites angepasst“, erklärt Klaus Rostek, Leiter des Gelsenkirchener Referates Bildung, das auch für die Stadtbibliothek verantwortlich ist. „Eine zeitgemäße Erreichbarkeit der Bibliothek und die Aktualität der Seite sind wichtige Aspekte im Kundenkontakt und für das Thema Bildung in der Stadt.“

Mit der neuen Website präsentiert die Stadtbibliothek ihr Angebot in einem attraktiven und übersichtlichen Design. Die aktualisierte Struktur und Navigation erleichtern die Auffindbarkeit der Angebote. Der Umzug auf den städtischen Server macht für die Stadtbibliothek als „Tochter der Stadt Gelsenkirchen“ Sinn und eröffnet neue technische Möglichkeiten. Die klassischen Angebote der Seite wie die Suche nach Medien, die Verwaltung des Kundenkontos oder die Kontaktmöglichkeiten zu allen Zweigstellen sind prominent abgebildet und gut zu finden.

„Die Entwicklung der Seite war ein intensiver Austauschprozess im Team und mit allen Partnern“, ergänzt Anja Herzberg, Leiterin der Stadtbibliothek. „Mein besonderer Dank geht an das Projektteam, das das mit viel Engagement alle Fäden zusammengebunden hat - das Ergebnis spricht für sich.“

Durch die Einbindung der Seite in das gesamtstädtische Design sind zeitgemäße technische Schnittstellen möglich. Dies bietet die Chance, Inhalte neu zu strukturieren, attraktiver zu gestalten und den Service zu verbessern.

Bianca Herms vom Projektteam berichtet, was für die Zukunft geplant ist: „Perspektivisch wird das Angebot der Homepage weiter ausgebaut. In den kommenden Monaten wird eine neue Suchmaschine für den Katalog zugeschaltet, um die Auffindbarkeit der Medien weiter zu erleichtern.“ Damit wird deutlich, dass der Innovationsprozess weiter fortgeführt wird.

https://www.gelsenkirchen.de/de/bildung/ausserschulische_bildung/stadtbibliothek/default.aspx