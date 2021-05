Zu seinem 100-jährigen Bestehen hat der ASB Regionalverband Herne-Gelsenkirchen entschieden, 100 Tablets zur Unterstützung bei der Umsetzung des digitalen Unterrichtes Schulen in seinem Verbandsgebiet zu spenden. Erfreulicherweise gehen insgesamt 50 dieser Tablets an zwei Gelsenkirchener Förderschulen für geistige Entwicklung, die je 25 Tablets erhalten. Die Schulleitungen der Albert-Schweitzer-Schule und der Hansaschule freuen sich über die Unterstützung ihrer Arbeit.

Die Geschäftsführer des ASB-Regionalverbands Herne-Gelsenkirchen, Tobias Ahrens und Andreas Reifschneider, übergaben die Geräte gemeinsam mit Bildungsdezernentin Anne Heselhaus und Bildungsreferatsleiter Klaus Rostek als Vertreter der Stadt Gelsenkirchen an der Hansaschule an die Schulleitungen der beiden Schulen.

„Seit 100 Jahren engagieren wir uns in der Region für Andere. Deshalb wollen wir zu unserem Verbandsgeburtstag ein Zeichen setzen: Wir feiern unser Jubiläum und beschenken zu diesem Anlass die Gesellschaft um uns herum. Dabei haben wir in erster Linie diejenigen im Blick, die besondere Hilfe brauchen“, erklärt ASB-Geschäftsführer Andreas Reifschneider.

Sein Geschäftsführungskollege Tobias Ahrens betont: „Schülerinnen und Schüler müssen sich derzeit mit einer besonders schwierigen Situation arrangieren und ihr Lernen in der Pandemie völlig neu organisieren. Das ist vor allem für Förderschülerinnen und -schüler eine große Herausforderung. Gerade diejenigen, bei denen mobile Geräte wie Tablets nicht selbstverständlich im Haushalt vorhanden sind, sollen von unserer Spende profitieren.“

Bildungsdezernentin Anne Heselhaus bedankte sich ausdrücklich für die Spende: „Diese Spende unterstützt die Kinder der beiden Schulen ganz im Sinne der Gelsenkirchener Digitalisierungsstrategie. Ich freue mich über die unerwartete Unterstützung auf dem Weg zu einer bestmöglichen technischen Ausstattung für die Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler.“

Über das Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schule wurden bereits für alle Gelsenkirchener Schulen über 12.300 Tablets beschafft. Klaus Rostek: „In Gelsenkirchen stehen neben einer umfassenden digitalen Ausstattung der Klassenräume nun auch von den Schülerinnen und Schülern nutzbare Endgeräte in erheblichem Umfang zur Verfügung. Perspektivisches Ziel ist eine 1:1-Ausstattung.“

Die Spende des ASB unterstützt den Weg des Schulträgers Stadt Gelsenkirchen und die digitalen Unterrichtskonzepte der beiden Schulen in besonderem Maße.