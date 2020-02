Hof Holz Braukämperstraße 80 in Gelsenkirchen – Beckhausen bittet am Mittwoch. 19. Februar. 2020 ab 15:00 Uhr zum Tanz im Hofcafé.

Bei leckerem Kuchen aus der Hofbackstube und einer Tasse Kaffee verbringen die Gäste hier einen garantiert vergnüglichen Nachmittag.

Zu erreichen mit Öffentlichen Verkehrsmittel Buslinie 396 von Horst und Buer. Haltestelle Kampstraße, Braukämperstraße 95, zu Fußweg bis Hof Holz ca. 4. Minuten.

Oder mit der Buslinie 342 hält direkt an der Haltestelle Hof Holz, sowie Straßenbahnlinie 301 vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof, oder Essener Straße in Horst. Haltestelle Braukämperstr. Fußweg bis Hof Holz ca. 7 bis 8. Min.