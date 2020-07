Was ist Alter? Wann kommt es? Es könnte vorkommen, dass jeder sich dabei auskennt. Jedoch ist es nicht ganz offensichtlich. Fragen wie diese, beschäftigen auch die russische Zwar-Gruppe, die nach einer langen Quarantänezeit beschlossen hatte, sich endlich mal wieder zu treffen.

Neben dem biologischen wird auch das psychologische Alter unterschieden, wobei auch die Grenze des Alters verschwindet. Alte Leute sagen gerne, dass jüngere zu impulsiv sind und oft schnelle Entscheidungen treffen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Aber Impulsivität ist ein weiteres Kennzeichen der spirituellen Jugend!

Wir werden alt, wenn wir über jeden Schritt, den wir unternehmen, nachdenken. Probieren Sie etwas spontan aus! Verweigern Sie keinen ungeplanten Urlaub mit Freunden, arrangieren Sie einen außerplanmäßigen Einkauf für sich selbst, lassen Sie sich statt eines Abends am Fernseher plötzlich einpacken und im Park spazieren gehen. Stellen Sie sicher, dass all diese schnellen Entscheidungen Ihnen viele angenehme Minuten bringen, denn wie Sie wissen, geschieht das Beste, was uns passiert, normalerweise unerwartet.

So geschah es auch mit der freundlichen russischen Gruppe Zwar – GE.RUS. Nach einer langen Quarantänezeit beschlossen die Teilnehmer, Spaß zu haben Und es wurde ein wundervoller Abend, der eingedeckt war mit Fleisch, Gemüse, Salaten und Getränken.

Die musikalischen Teilnehmer, Vladimir und Alexandra Kotenev, brachten das Akkordeon mit und alle sangen russische Scherzlieder( Tschastuschka) und Lieblingslieder auf Russisch. Es war ein wunderschöner Tag. Ein Dank gebürt der Gastgeberin Leni Krieger, die die Gelegenheit bot, sich in ihrem Sommerhaus zu treffen.

Nach diesem ersten Wiedersehen in Corona-Zeiten sind andere einsame und auch nicht so einsame Menschen eingeladen, zu der freundlichen Gruppe. Die Mitglieder freuen sich über neue Bekanntschaften, denn sie machen unser Leben vielfältig und interessant!

Angesprochen sind Interessierte, die aufgeschlossen sind für alles Neue. Wenn Sie über 50 Jahre alt sind, Freizeit haben und diese angenehm verbringen möchten, neue interessante Leute kennenlernen und auf Russisch sprechen möchten oder wenn Sie etwas lernen oder teilen möchten, interessante Orte in einem interessanten Unternehmen besuchen möchten, sind Sie willkommen. Die Gruppe trifft sich jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr in der Bochumer Straße 85.

Infos gibt es unter Telefon 157 55 8 39 oder 0157/58538682.