Der Mensch soll nicht allein sein, das weiß wohl jeder. Und doch passiert es oft genug, dass durch Verwicklungen des Lebens am Ende einer allein bleibt. Und was nun?

Die Gelsenkirchener Kunstschaffende Georgia Böker hat sich, man könnte fast sagen, einen Spaß daraus gemacht, ihre und von anderen gesammelten Erfahrungen mit Partnerbörsen im Internet und den damit verbundenen ersten Kontaktaufnahmen und Dates zu sammeln und in ihrem selbst verlegten Buch „Er...Sie...Trafen sich wo?“ festzuhalten.

In der Einführung ihres Buches schreibt Böker: „Bing, bing: 'Sie haben drei neue Nachrichten!' ...Von wem die wohl diesmal sind?... Habt Ihr Lust? Auf Neues, Unbekanntes, andere Erfahrungen, vielleicht das Glück zu finden und einen kleinen schmunzelnden Einblick in die Psyche der Männer zu erhalten?!“

Sie lädt ein zu: „Surft mit mir von Mann zu Mann, linst durchs Schlüsselloch bei ersten Dates, staunt, lacht oder seid schockiert, aber nehmt es auf keinen Fall zu ernst...“

Bei ihrer Veröffentlichung hat sie natürlich auf die Namen der Verfasser der ersten Nachrichten verzichtet und gibt auch keine Hinweise auf die Orte, aus denen sie stammen. Ihre eigenen Gedanken zu den Nachrichten wie auch ihre eigenen Profiltexte hat sie durch kursive Schreibweise gekennzeichnet.

Und sie hat auch eine Bitte an die Leser: „Liebe Männer, auch Ihr könnt dieses Buch gefahrlos lesen, schmunzeln und Euch Euren Teil dazu denken.“

Mit dem Buch berichtet Georgia Böker alias „Bella“ von ihren eigenen Erfahrungen, die sie in zweijähriger Recherche gemacht hat, lässt aber auch der Phantasie ein wenig Raum. „Ich habe diverse Singleseiten im Internet erprobt und die ersten Anschreiben, die mich dabei erreichten, gesammelt. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass, sollte es zu einem ersten Date kommen, die ersten zehn Sekunden entscheidend sind, ob etwas daraus wird oder nicht. Das ist ein wenig wie das Linsen durch ein Schlüsselloch.“

Aber die Gelsenkirchenerin nutzt auch Erlebnisse, die andere Frauen gemacht haben. So berichtet sie von einer Frau, die über ein Internetportal einen Mann kennengelernt hat, mit dem sie eine Weile chattete, später einige Male telefoniert und schließlich auch ein erstes Date vereinbarte. „Dieses Treffen gestaltete sich zunächst sehr nett, doch dann griff er nach der Hand der Frau und erklärte, dass er noch zu 20 Prozent verheiratet sei. Damit war für sie alles klar und die Sache erledigt“, schildert Böker.

Um möglichst viele verschiedene Typen von Männern kennenzulernen, hat sie unterschiedliche Profile erstellt, mit denen sie im Netz unterwegs war. Dabei gab sie sich mal als Vamp, stilles Mäuschen oder Powerfrau. Dabei machte sie die Erfahrung, dass viele Männer auf verschiedenen Dating-Portalen unterwegs sind, aber: Immer mit dem gleichen Text und der gleichen Ansprache beim ersten Kontakt! Phantasie scheint Nebensache zu sein.

Auch bei den Fotos, die zum Kennenlernen verwendet wurden, machte Georgia Böker so ihre Erfahrungen: „Oft werden dazu, ich sage es mal so, Jugendfotos verwendet. Das kann schon für Irritationen bei einem Treffen führen.“

Böker machte aber auch schöne Erfahrungen und weiß von Frauen, die auf diesem Weg die Liebe fürs Leben gefunden haben und von ihr bis vor den Traualtar geführt wurden. Bei ihr selbst führte eins der vier oder fünf Treffen, die sie sich mit den Männern gönnte, zu einer Beziehung, die immerhin zwei Jahre hielt...

Über das Buch

„Er...Sie...Trafen sich wo?“ berichtet auf 90 Seiten von dem, was Frauen in Dating-Portalen erleben können.

Das Buch ist zum Preis von 9 Euro in der Buchhandlung Kottmann am Neumarkt oder per E-Mail an georgia.boeker@web.de erhältlich. Zur Person  Georgia Böker lebt und arbeitet in Gelsenkirchen.

Sie ist von Haus aus Werbetechnikerin und Grafikerin, arbeitet aber seit mehr als zehn Jahren im Nachhilfesektor.

Als Autorin ist sie in einem weiteren Genre der Kunst aktiv. Denn sie machte sich bereits einen Namen als Uhrendesignerin, Malerin und mit dem Kinderbuch „Der bunte Regenwurm“ und eben diesem Buch als Autorin. Der nächste Schritt ihres künstlerischen Schaffens soll die Fotografie werden.