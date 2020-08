Die aktuelle Corona-Situation in der Stadt Gelsenkirchen am 18. August: Infizierte 88 (84 am Vortag), insgesamt Infizierte 735 (719), Verstorbene 19 (19), Genesene 628 (616).

Diese Zahlen nennt die Bezirksregierung Münster.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Montag auf Dienstag von 513 auf 504 (Stand: 18.08.2020, 11.50 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von Montag auf Dienstag von 8.166 auf 8.218 erhöht.