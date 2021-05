Unter dem Motto „Wir bringen euch in Schuss - mach mit beim Niefelder-Kinderfußballabzeichen!“ fand ein besonderes Bewegungsprojekt in der Städtischen Bewegungs-Kita und Familienzentrum Niefeldstraße vor Kurzem statt. Die drei- bis sechsjährigen Mädchen und Jungen der KiTa erwarben hierbei das Kinder-Fußballabzeichen (Ki-Fuß).

Ausgerüstet mit Namensbändchen, Bällen und Hütchen machten sich die Kinder an mehreren Tagen auf den Weg zum benachbarten Bolzplatz.

Dort trainierten sie hochmotiviert den Torschuss, das Dribbeln, das Passen, das Flanken bis hin zu Bewegungsfolgen und dem Zusammenspiel. Corona-konform in ihren festen Gruppen und jeweils nur mit ihren Stammerzieherinnen und -erziehern wurde die Corona-Schutzverordnung selbstverständlich eingehalten.

Alle kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit Urkunde, einem Bügelabzeichen und viel Applaus und Anerkennung der anderen KiTa- Kinder belohnt.

Die Idee zu diesem „Ki-Fuß“ und die kostenfreie Bereitstellung der Materialien wurden vom Fußball und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) angeboten. Neben dem Spaß an der Bewegung in der Gruppe sind die Förderung der Auge-Fuß-Koordination sowie die Fußbeweglichkeit Ziele bei diesem Projekt.

Ohne viel Material- und Organisationsaufwand sowie ortsunabhängig konnte das „Ki-Fuß“ in den KiTa-Alltag miteingebaut werden und das – da sind sich alle Beteiligten sicher - bestimmt nicht das letzte Mal.