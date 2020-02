Bislang hat das Orkantief „Sabine“ in Gelsenkirchen nur vereinzelt für Schäden am städtischen Baumbestand gesorgt. Die Mitarbeiter von Gelsendienste sind seit dem frühen Morgen unterwegs, um sich ein genaues Bild von der Lage zu machen und Gefahrenstellen zu beseitigen.

Parkanlagen in Gelsenkirchen meiden

Aufgrund der aktuellen Wetterlage weist Gelsendienste darauf hin, dass die städtischen Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, und Wälder nicht betreten und auch weitere Flächen mit Baumbestand möglichst gemieden werden sollten. Durch die anhaltend starke Windbelastung besteht ein erhöhtes Risiko für Windbruch, zudem muss weiterhin mit der Entwurzelung von Bäumen gerechnet werden.

Hinweise zur Abfallsammlung in Gelsenkirchen



Die Abfallsammlung läuft ohne Einschränkungen. Da auch in den nächsten Tagen weiter mit Sturmböen gerechnet werden muss, bittet Gelsendienste die Bürger darum, Abfalltonnen, Sperrmüll und Elektrogeräte erst morgens am Abfuhrtag und möglichst windgeschützt herauszustellen.

Wochenmärkte in Gelsenkirchen und Buer fallen aus

Aufgrund der bis morgen Abend, Dienstag, 11. Februar, geltenden amtlichen Warnung vor Sturmböen finden die Wochenmärkte in der Altstadt (Margarethe-Zingler-Platz) und in Buer (De-la-Chevallerie-Straße) am Dienstag, 11. Februar, nicht statt.