Würdigung in erstem Zertifikats-Online-Event

Wir haben erneut das Zertifikat zum Audit berufundfamilie!

Für ihre strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik im Unternehmensverbund wurde der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH am 31. Mai 2020 erneut das Zertifikat zum audit berufundfamilie verliehen – zum vierten Mal seit 2010. Das von der berufundfamilie Service GmbH angebotene Audit ist das Managementinstrument, das einen nachhaltigen Prozess der Vereinbarkeit von Beruf und Familie anstößt und steuert. Es steht unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und wird von den führenden deutschen Wirtschaftsverbänden BDA, BDI, DIHK und ZDH empfohlen.

Unser Engagement wurde jetzt am 15. Juni 2020 in dem ersten Zertifikats-Online-Event der 22-jährigen Audit-Geschichte gewürdigt, die aufgrund der Coronapandemie anstelle der Zertifikatsverleihung in Berlin stattfand. Zu den Gratulant*innen zählte neben Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, und John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey.

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, erläuterte anlässlich des Zertifikats-Online-Events, das unter dem Titel „TEAM2020 – Mit Vereinbarkeit Stark in und nach der Krise“ stand: „Familien- und lebensphasenbewusste Arbeitgeber hatten immer ein Gespür dafür – mit der Coronapandemie wurde aber in der gesamten Arbeitswelt offensichtlich: Eine strategisch angelegte Vereinbarkeitspolitik ist ein Mittel des Risikomanagements. Dank ihr sind Arbeitgeber in der Lage, auf Veränderungen flexibel zu reagieren – und das schnell und passgenau. Eine Unternehmenskultur, in der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben verankert ist, fördert auch die Funktionalität von Teams. Denn sie bietet den Rahmen, in dem Talente gefördert, das Empowerment der Beschäftigten unterstützt, die Agilität von Arbeitsabläufen angetrieben und das Management von Vereinbarkeitsfragen effektiv gestaltet werden kann. Diese Effekte, auf der die Zusammenarbeit innerhalb der Teams eine gute Basis findet, zahlen sich gerade auch in Krisenzeiten aus.“

Der Zertifikatserteilung ist ein etwa dreimonatiger Auditierungsprozess vorausgegangen, der von der berufundfamilie Service GmbH gesteuert wurde. In dessen Rahmen wurde zunächst der Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen ermittelt. In anschließenden Gesprächen und Workshops wurde gemeinsam mit der Auditorin der berufundfamilie Service GmbH, Frau Regine Steinhauer, das betriebsindividuelle Potenzial – in Form von Maßnahmen und Zielen entwickelt. Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH wurde in diesem Prozess vertreten durch die Geschäftsführung, das Direktorium der KKEL sowie Qualitätsmanagement, Personalentwicklung mit dem Familienbüro und Vertretern aus mehreren MAVen. Mit einer verbindlichen Zielvereinbarung sorgen wir dafür, dass das Familienbewusstsein in der Organisationskultur verankert bleibt.

Die Entwicklung der Maßnahmen und Ziele orientieren sich an insgesamt acht Handlungsfeldern. In unserer kommenden Umsetzungsphase fokussieren wir uns auf die Handlungsfelder Service für Familien, z. B. Kinderbetreuung, und Arbeitsorganisation, z. B. Förderung familienbewusster Dienstplangestaltung.

Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Dazu dient eine Berichterstattung, in der wir die Implementierung der Maßnahmen und auch Fortschritte des Veränderungsprozesses dokumentieren.

Dieser Herausforderung und dem Anspruch stellen wir uns gerne, denn wir sehen die Vereinbarkeit als fortlaufenden Prozess. Ihre Rückmeldungen zu den gebotenen Maßnahmen und auch Ideen für weitere Lösungen nehmen wir dabei stets gerne auf. Ihr Ansprechpartner ist Steffen Branz, Leitung Familienbüro.

Um Sie auf dem Laufenden zu halten, werden wir zu den familien- und lebensphasenbewussten Angeboten fortlaufend über unsere diversen Kanäle, z. B. Intranet, Innenleben usw. informieren.

Zur berufundfamilie Service GmbH

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde und aktuell unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey steht. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.de