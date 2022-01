Spannende und informative Einblicke bietet der kostenlose Entdeckerpass der Route Industriekultur, den der Regionalverband Ruhr (RVR) herausgibt und der digital vorliegt. Die Broschüre hält neben Informationen zu allen 27 Ankerpunkten einige Neuerungen bereit.

So ist im vergangenen Jahr mit dem Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort der erste linksrheinische Ankerpunkt der Route Industriekultur hinzugekommen. Redaktionelles Herzstück der überarbeiteten Neuauflage ist ein Kompass, der die Auswahl eines passenden Ankerpunktes nach Kategorien wie Familie, Sport, Foto und weitere ermöglicht.

Entdeckungsreise auch per Rad

Wie gewohnt bietet die reich bebilderte Broschüre des RVR auf knapp 140 Seiten einen umfassenden Überblick über die Industriekultur im Ruhrgebiet und lädt zu einer Entdeckungsreise zu 27 spannenden Ankerpunkten, 17 atemberaubenden Panoramen der Industrielandschaft und 13 bedeutenden Siedlungen ein. Hinzukommen Informationen zum radrevier.ruhr, mit dem die Route Industriekultur per Rad erfahren werden kann, und zur App Perspektivwechsel.

Auch in diesem Jahr werden fleißige Entdecker wieder belohnt: Wer sechs besuchte Standorte im Entdeckerpass abstempeln lässt, erhält gegen Vorlage der Broschüre einen RIK-Regenschirm. Der gedruckte Entdeckerpass liegt voraussichtlich im Frühjahr gratis an den Ankerpunkten der Route sowie an zahlreichen touristischen Informationsstellen und kulturellen Standorten der Metropole Ruhr aus.

Bis die gedruckte Version erhältlich ist und darüber hinaus, kann der Entdeckerpass unter https://www.route-industriekultur.ruhr/service/downloads-broschueren/ und in der RVR-Mediathek https://www.rvr.ruhr/service/mediathek heruntergeladen werden.