„Works of Art and Where to Find Them“ – so lautet der Titel eines bebilderten Online-Vortrags der vhs Gelsenkirchen, der am Mittwoch, 18.11.2020 von 18:30 bis 20:00 Uhr in englischer Sprache gehalten wird.

Der touristische Reiseführer stellt Werke berühmter Künstler von Turner bis van Dyke vor und zeigt, an welchen Orten Englands diese zu bewundern sind. Es werden Schlösser, Herrenhäuser und Museen im ganzen Land gezeigt sowie britische und internationale Künstler und deren unsterbliche Werke vorgestellt.

Der Bildervortrag erlaubt es, das gesprochene Wort im Text mitzuverfolgen. Der mit einer Engländerin verheiratete Referent bereist das Land mehrmals im Jahr und berichtet in leicht verständlichem Englisch über seine Erfahrungen.

Der Vortrag wird wegen der Corona-Beschränkungen online gehalten und kann am heimischen Rechner verfolgt werden. Dafür ist lediglich ein internetfähiges Endgerät mit Kopfhörer oder Lautsprecher erforderlich (Live Streaming).

Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt. Hier sind kurze technische Hinweisezur Einrichtung des Systems sowie Kontaktdaten bei evt. Rückfragen erhältlich.

