"Traben unterm Tannenbaum" lautet am 2. Weihnachtsfeiertag das Motte auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Auf der Rennbahn neben dem Revierpark Nienhausen dürften sich aber nicht nur Pferdesportbegeisterte wohl fühlen. Neben Pferdewetten können die Pferde beguckt werden. Bratwurst, Kaffee, Kuchen etc. sind auch einen Ausflug in den 2. Stock wert, von dem aus die Anlage gut übersehen werden kann.

Einfach nur gucken ist gratis - gilt für Pferde und Pferdrennen. Und spazieren gehen ist im Umfeld des Revierparks auch möglich. Das erste von zehn Rennen wird gegen 13 Uhr gestartet.