1:1 gegen Aue – Punkteteilung beim Arena-Jubiläum

Der FC Schalke 04 hat am Freitag (13.8.) den dritten Pflichtspielsieg in Serie verpasst. Am Tag des Arena-Jubiläums – das königsblaue Wohnzimmer ist vor 20 Jahren offiziell eröffnet worden – trennte sich die Mannschaft von Chef-Trainer Dimitrios Grammozis mit 1:1-Unentschieden vom FC Erzgebirge Aue. Vor 20.126 Zuschauern hatte Dominick Drexler (32.) die Knappen in Führung geschossen. Sascha Härtel gelang kurz vor Schluss der Ausgleich.