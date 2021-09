Nachdem die SpVg. Westfalia Buer sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat, begann die Saison für Preußen Sutum am zweiten Spieltag, die Preußen mussten am 2. Spieltag an die Braukämper-straße zum SuS Beckhausen 05 hier unterlagen die Preußen Sutum mit 1:3.

Daher müssen sich die Preußen am Sonntag. 12. September. 2021 um 15:00 Uhr im Heimspiel alle Mühe geben gegen den FC Schaffrath zum Erfolg zu kommen.

Das Team von der Gecksheide der SC Schaffrath 1959 e.V. Unterlag am ersten Spieltag gegen den SSV Buer 07/28 II mit 6:2 und im Heimspiel gegen den VfL Grafenwald mit 1:2.

Man kann gespannt sein welches Team als Sieger vom Feld geht.