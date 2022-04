3:0 Heimsieg gegen 1. FC Heidenheim

Drexler, Itakura und Terodde treffen vor 57.126 Fans

Drei weitere Punkte für Königsblau: 3:0 endete am Samstag (9.4.) das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Heidenheim. Vor 57.126 Zuschauern in der VELTINS-Arena erzielten Dominick Drexler (35.), Ko Itakura (52.) und Simon Terodde (90.+6) die Treffer für die Knappen, die sich nach dem Schlusspfiff gemeinsam mit ihren Fans über den 04. Sieg in Serie freuen konnten.