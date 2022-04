Die AOK NordWest ist für insgesamt drei Jahre ‚Offizieller Gesundheitspartner des Handballverbandes Westfalen e.V.‘. Das gaben beide Partner heute in Dortmund bekannt. In Zukunft werden sich die AOK NordWest als größte gesetzliche Krankenkasse in Westfalen-Lippe und der Handballverband Westfalen e.V. (HVW) gemeinsam in vielen Projekten für die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Familien in Westfalen-Lippe engagieren.

Frank Simolka, Unternehmensbereichsleiter Kunde und Markt bei der AOK NordWest, freut sich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit: „Der HVW und die AOK sind zwei leistungsstarke Partner und regional fest verwurzelt. Mit speziellen Gesundheitsaktionen unter dem Motto ‚Vorsorge schützt!‘ werden wir uns gemeinsam für einen gesunden Lebensstil und für mehr Fitness und Ausdauer der Menschen engagieren. Im Rahmen der Kooperation halten wir auch Werte wie Teamgeist, Solidarität und Toleranz hoch", so Simolka.

HVW-Präsident Wilhelm Barnhusen erklärt: „Zuverlässigkeit, Kompetenz und langjährige Erfahrung zeichnen die AOK NordWest und den Handballverband Westfalen aus. Wir werden in unserer Partnerschaft mit individuellen Lösungen neue Akzente setzen und freuen uns, gemeinsam mit der AOK die Menschen sportlich bewegen zu können.“

Der Kooperationsvertrag sieht neben der Zusammenarbeit in Gesundheitsprojekten wie das Star-Training an Grundschulen mit bekannten Handball-Profis aus Westfalen auch das Gesundheitsprojekt ‚AOK-Vorsorge schützt!‘ vor, das sich an alle Spieler-Generationen im HVW wendet. Außerdem informieren HVW und AOK die Öffentlichkeit über ihre digitalen Netzwerke über aktuelle Gesundheitsthemen.